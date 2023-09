Terremoto Marocco, Tajani agli italiani: 'Andate negli aeroporti di Casablanca o Rabat'

"Sono circa 200 gli italiani presenti nell'area colpita dal sisma e non risultano vittime o feriti". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg2 inviando un messaggio ai connazionali nel Paese colpito dal sisma ad evitare l'aeroporto di Marrakech dove ci sarà un funzionario dell'ambasciata per dare indicazioni ma che "è intasato" e raggiungere quelli di Casablanca o Rabat con i bus per "rientrare eventualmente in Italia". "Il governo segue minuto per minuto, persona per persona, la situazione: l'ambasciata, il consolato e l'Unità di crisi della Farnesina stanno rispondendo a tutte le chiamate" per dare assistenza".

Sono circa 200 gli italiani che risultano presenti nel Paese in questo momento, ha affermato Tajani che è in contatto costante con l'ambasciata a Rabat e il consolato a Marrakech per dare massima assistenza ai nostri connazionali. Si sta lavorando per poter assicurare il rientro in Italia dei turisti. "La prima cosa importante è contattare tutti gli italiani. Seguiamo minuto per minuto l'evolversi per la situazione", ha sottolineato il titolare della Farnesina.



