Cina: 'Summit Xi-Biden a San Francisco se Usa sono sinceri'

Il ministero della Sicurezza di Stato, l'agenzia di spionaggio cinese, ha attaccato le recenti aperture diplomatiche degli Usa, definite "un mix di impegno e di contenimento", vedendo a rischio un possibile incontro tra i leader dei due Paesi a novembre. "Per realizzare davvero 'Da Bali a San Francisco', gli Stati Uniti devono mostrare sufficiente sincerità", ha affermato il ministero in un'inedita dichiarazione postata sui social media, in merito alle attese che dopo il bilaterale in persona di novembre 2022 a Bali, a margine del G20, i presidenti Xi Jinping e Joe Biden possano rivedersi a San Francisco, all'Apec di novembre.

