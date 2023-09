Mosca annuncia, è operativo il nuovo missile strategico Sarmat

La Russia ha annunciato di aver reso operativo il nuovo missile balistico strategico Sarmat, capace di colpire qualunque obiettivo in tutto il mondo. L'annuncio è stato fatto dal capo dell'agenzia spaziale Roscomos, Yuri Borisov, citato dalle agenzie russe.

Il vettore, il Sarmat RS-28, era stato testato nell'aprile del 2022 in un evento seguito in diretta dal presidente Vladimir Putin e celebrato con toni trionfalistici, anche se il Pentagono in quella occasione lo aveva liquidato come un'operazione di "routine" che non rappresentava una seria "minaccia".

Secondo le previsioni del presidente russo, il missile sarebbe dovuto diventare operativo entro la fine dello scorso anno da una base nel territorio di Krasnoyarsk, nella regione centrale della Siberia, ma poi c'è stato un ritardo.



