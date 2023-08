Golpe a Libreville dopo la rielezione di Bongo

Un gruppo di militari del Gabon ha annunciato oggi l'annullamento delle elezioni e lo scioglimento di "tutte le istituzioni della Repubblica" del paese dell'Africa centrale, poco dopo l'annuncio della rielezione per un terzo mandato per presidente Ali Bongo Ondimba, al potere da 14 anni.

Con un comunicato stampa, letto sul canale televisivo statale Gabon 24, i militari hanno detto che dopo aver constatato "un governo irresponsabile e imprevedibile, che provoca un continuo deterioramento della coesione sociale e che rischia di portare il Paese nel caos, abbiamo deciso di difendere la pace ponendo fine all'attuale regime", intervenendo a nome del Comitato per la transizione e il ripristino delle

istituzioni. Successivamente, il Comitato ha anche annunciato la "chiusura delle frontiere fino a nuovo ordine".

Secondo l'autorità elettorale nazionale del Gabon, Bongo è stato rieletto per un terzo mandato nelle elezioni di sabato con il 64,27% dei voti, battendo in scrutinio unico il suo principale rivale Albert Ondo Ossa, che ha ottenuto solo il 30,77% delle preferenze, così come altri 12 candidati che hanno raccolto solo briciole, ha spiegato il presidente del Centro elettorale gabonese (Cge) Michel Stéphane Bonda. Il tasso di partecipazione al voto è stato del 56,65%.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA