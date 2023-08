007 Usa: 'La controffensiva di Kiev non raggiungerà gli obiettivi'

L'intelligence statunitense stima che la controffensiva dell'Ucraina non riuscirà a raggiungere Melitopol, la città chiave del sud-est del Paese. Lo riferiscono al Washington Post fonti anonime al corrente di tali informazioni al momento considerate riservate, una previsione che se si rivelasse corretta, significherebbe che Kiev non riuscirebbe a raggiungere uno dei principali obiettivi della sua controffensiva, ovvero riuscire entro l'anno a bloccare il corridoio terrestre che collega la Russia alla Crimea.

La valutazione riferita dal Washington Post si basa sull'analisi della capacità della Russia nel difendere il territorio occupato attraverso campi minati e trincee, ed è probabile che tale analisi sollevi quesiti a Kiev e nelle capitali occidentali sul perché una controffensiva che comporta l'impiego di decine di miliardi di dollari in armi e attrezzature militari occidentali non riesca a raggiungere i suoi obiettivi.

"Non commento le indiscrezioni di intelligence. Negli ultimi due anni ci sono state molte analisi su come la guerra si sarebbe evoluta. Noi stiamo facendo il possibile per sostenere gli ucraini. Non facciamo previsioni perché la guerra, questa guerra, è imprevedibile. Ho fiducia nel coraggio degli ucraini". Lo afferma Jake Sullivan, il consigliere alla sicurezza nazionale di Joe Biden, sulle indiscrezioni di intelligence del Washington Post, secondo le quali la controffensiva ucraina non raggiungerà gli obiettivi.

Esplosione nella sede della polizia a Energodar, occupata dai russi

Nella città di Energodar, occupata dai russi e nota per ospitare la centrale di Zaporizhzhia, sarebbe stata registrata un'esplosione nella sede della 'polizia popolare'. Lo ha dichiarato sul suo canale Telegram Ivan Fedorov, il sindaco in esilio di Melitopol. "La cosiddetta 'polizia popolare' di Energodar, ancora occupata, non si è presa cura delle misure di sicurezza" ha scritto Fedorov, spiegando che i russi lamentano che "l'esplosione è avvenuta in un edificio residenziale, ma la gente del posto sa bene chi 'abita' al numero 17 di via Budivelnykiv".

Il sindaco di Melitopol Ivan Fedorov, ora in esilio, racconta che prima dell'invasione su larga scala, nel punto dove è avvenuta l'esplosione "c'era una stazione di polizia e successivamente l'edificio è stato sequestrato dai 'servizi' nemici" dove, secondo i dati preliminari, ci sarebbe anche "una camera di tortura dove vengono tenuti prigionieri civili".

Abbattuto drone su Mosca, chiuso e poi riaperto lo scalo di Vnukovo

La difesa aerea russa ha distrutto un drone in avvicinamento su Mosca, riferisce il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin citato dai media locali. Lo spazio aereo sopra l'aeroporto Vnukovo di Mosca è stato chiuso e poco dopo riaperto, secondo quanto riporta l'agenzia Tass citando i servizi del traffico aereo russo. "Stanotte le difese missilistiche hanno abbattuto un drone che cercava di volare verso Mosca. Frammenti del velivolo senza pilota sono caduti nei locali dell'Expocenter senza causare danni significativi all'edificio", afferma Sobyanin aggiungendo che "secondo le prime informazioni non ci sono state vittime". I servizi di emergenza hanno riferito alla Tass che una sezione del muro esterno dell'edificio è crollata su un'area di circa 30 metri quadrati. "Lo spazio aereo è stato temporaneamente chiuso, gli arrivi e le partenze sono stati ritardati, alcuni voli sono stati dirottati su altri aeroporti", spiega un funzionario del traffico aereo russo in merito allo scalo di Vnukovo.

Messo al bando il Centro Sakharov a Mosca

Una Corte di Mosca ha decretato la chiusura del Centro Sakharov, il museo e centro culturale dedicato alla protezione dei diritti umani in Russia e alla conservazione dell'eredità del fisico Premio Nobel dissidente dell'Unione Sovietica. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. La richiesta di chiusura era stata avanzata dal ministero della Giustizia.

