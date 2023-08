Kiev, nuovo attacco contro una base russa in Crimea

Nella notte, 17 droni ucraini hanno attaccato una base logistica delle truppe russe vicino a Yevpatoriya nella Crimea occupata, a seguito della quale, secondo le prime informazioni, "decine di occupanti" sono stati uccisi o feriti, scrive oggi il quotidiano Ukrayinska Pravda, citando fonti del controspionaggio militare. Secondo le fonti i droni hanno colpito tende, parcheggi di veicoli e autocisterne, causando gravi danni.

Kiev sembra stare concentrando i suoi sforzi offensivi sulla Crimea - la penisola annessa alla Federazione Russa nel 2014 - attaccando basi militari ma anche il ponte sullo stretto di Koch, diventato il simbolo dell'occupazione russa della regione.

Il ministero della Difesa russo afferma che nella notte le forze di Mosca hanno sventato un attacco con drone ucraino nella regione di Belgorod. "Intorno alle 4:00 del mattino di oggi (le 3:00 in Italia), è stato sventato il tentativo del regime di Kiev di compiere un attacco terroristico con un singolo drone aereo contro strutture sul territorio della Federazione Russa - si legge in un comunicato pubblicato su Telegram -. I mezzi di difesa aerea russi hanno individuato e distrutto il velivolo senza pilota sul territorio della regione di Belgorod. L'attacco terroristico sventato non ha provocato vittime o danni"

Il ponte sotto attacco

Colonne di fumo che si alzano nel cielo mentre i bagnanti sulle spiagge e gli automobilisti bloccati nel traffico rimangono a guardare: era questo lo scenario che si presentava ieri a metà giornata vicino allo Stretto di Kerch, dove per due volte gli ucraini hanno cercato di colpire con i loro missili il Ponte di Crimea. I vettori sono stati abbattuti e non si registra alcun danno, hanno detto le autorità russe, le quali tuttavia promettono una dura risposta.

Il ministero della Difesa russo ha detto che le proprie difese, dopo avere sventato durante la notte 20 attacchi di droni ucraini contro la Crimea, hanno abbattuto due missili che le forze di Kiev hanno lanciato verso il ponte sullo Stretto di Kerch, attraversato nelle ultime settimane da file di auto di vacanzieri russi diretti alle spiagge della stessa Crimea, annessa da Mosca nel 2014. Secondo i vertici militari russi, per questi attacchi - il primo intorno alle 13 e il secondo alle 15 ora locale - gli ucraini hanno impiegato missili anti-aerei S-200 modificati per poter colpire obiettivi a terra. Un rappresentante dell'amministrazione russa della Crimea ha detto che il denso fumo che ha avvolto il ponte è stato sprigionato da un sistema di difesa allestito a protezione dell'infrastruttura.

La portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, ha affermata che Kiev, frustrata per gli scarsi risultati della sua controffensiva sul campo, cerca di rifarsi con attacchi a obiettivi civili. "Queste azioni barbariche non hanno giustificazione e non resteranno senza risposta", ha rincarato la portavoce. Da parte loro le autorità ucraine hanno accusato i russi di avere ucciso una donna in un bombardamento nella regione nord-orientale di Kharkiv e un ufficiale di polizia in un altro attacco sulla città di Orikhov, nella regione di Zaporizhzhia. Proprio in quest'ultima regione le forze ucraine avrebbero compiuto "avanzate significative" nella loro controffensiva verso sud raggiungendo la periferia di Robotyne, secondo quanto sostiene il think tank americano Istituto per lo studio della guerra (Isw).

Ma i russi, aggiunge la stessa fonte, continuano ad avanzare nel quadrante nord-orientale in direzione di Kupyansk, nell'oblast di Kharkiv. Il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, ha detto che nei raid missilistici delle ultime 24 ore le forze di Mosca hanno colpito la base aerea ucraina di Kolomyia, nella regione sud-occidentale di Ivano-Frankivsk, e un "centro di controllo per mercenari stranieri a Niklayevka". Il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, ha intanto ispezionato le forze di Mosca nella regione artica, mentre un gruppo navale della Flotta del Nord ha salpato dalla base di Severomorsk per compiere una missione di pattugliamento. Allo stesso tempo jet militari Mig-31 sono in stato di allerta per fornire copertura alle navi. Negli ultimi anni la Russia ha rafforzato la sua presenza militare nell'Artico, una regione ricca di riserve di idrocarburi e attraverso la quale in futuro potrebbero passare alcune delle principali rotte navali tra l'Europa e l'Asia con lo scioglimento dei ghiacci dovuto al riscaldamento globale.

