Krah sarà il capolista di AfD alle Europee 2024

L'eurodeputato della Sassonia Maximilian Krah è stato scelto come capolista alle Europee 2024 di Alternative für Deutschland (AfD, partito dell'estrema destra in Germania) con il 65,7% di consensi. La sua candidatura - scrive Der Spiegel - è stata sostenuta anche dall'ala più estremista del partito che fa capo a Björn Höcke. Contro Krah, che è membro del consiglio esecutivo federale dell'AfD dal 2022, correva Andreas Otti di Berlino, anch'egli in gran parte sconosciuto all'interno del partito. Ha ricevuto il 25,2% dei voti. Il 9,1 per cento dei delegati ha votato contro entrambi i candidati.



