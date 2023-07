Hong Kong mette una taglia su 8 attivisti pro-democrazia

(ANSA) - PECHINO, 03 LUG - La polizia per la sicurezza nazionale di Hong Kong ha emesso una taglia di un milione di Hong Kong (circa 130mila dollari Usa) ciascuno su 8 figure note del movimento pro-democrazia dell'ex colonia britannica, destinatarie di altrettanti mandati di cattura: si tratta degli ex deputati Ted Hui e Dennis Kwok, degli attivisti Nathan Law, Anna Kwok, Elmer Yuen, Mung Siu-tat e Finn Law, e dell'avvocato Kevin Yam. La mossa, hanno riferito i media locali, segue di pochi giorni il terzo anniversario della legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino sulla città, a partire dal 30 giugno del 2020. Il Dipartimento per la sicurezza nazionale di Hong Kong ha emesso i mandati di arresto per "gli otto rivoltosi anti-cinesi" accusati, tra l'altro, di continuare a impegnarsi in attività dannose per la sicurezza nazionale all'estero, dal momento che la legge effettiva da fine giugno 2020 prevede i margini di un'applicazione extraterritoriale. L'annuncio, non a caso, è arrivato ad appena una settimana dalla pubblicazione di un controverso editoriale del quotidiano statale Ta Kung Pao che citava proprio l'articolo 38 della legge sulla sicurezza nazionale, in cui si menziona in forza esplicita che la normativa si applica anche alle persone al di fuori dell'ex colonia britannica. (ANSA).