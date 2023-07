La battaglia del 'Checkpoint pasta', i lanci ANSA del 1993

SOMALIA: MILITARI ITALIANI UCCISI

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Sarebbe di tre soldati italiani morti

e di almeno dieci feriti il bilancio, ancora parziale, degli

scontri che, nella capitale somala hanno visto impegnati stamane

gli uomini del contingente italiano. Lo si apprende da fonti

militari italiane. (ANSA).

2-LUG-93 13:26



SOMALIA: MILITARI ITALIANI UCCISI; CHI SONO

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Oltre a Pasquale Baccaro, le altre due

vittime degli scontri in corso a Mogadiscio (V. Ansa 198/0B)

sono il Sottotenente Andrea Millevoi, in forza presso i Lanceri

di Montebello di Roma, ed il Sergente Maggiore Stefano Paolicchi

del 9/o Battaglione Col Moschin. Lo si apprende da fonti

militari italiane. (ANSA).

2-LUG-93 13:53



SOMALIA: MILITARI ITALIANI UCCISI; CHI SONO (2)

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Il sottotenente Andrea Millevoi, in

forza presso i Lanceri di Montebello di Roma, era nato a Roma

il 4 febbraio 1972. Perito aziendale, Millevoi si era raffermato

nell'incarico di sottotenente ad aprile dopo aver svolto il

servizio di leva come ufficiale di complemento. Lo si e' appreso

dal comando della caserma dei Lanceri di Montebello di Tor di

Quinto. Millevoi faceva parte di un'unita' blindata, presumibilmente

utilizzata in Somalia in attivita' di pattugliamento. (ANSA).

2-LUG-93 14:45



SOMALIA: MILITARI ITALIANI UCCISI; DUE CARABINIERI FRA I FERITI

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Tra i soldati italiani rimasti feriti

negli scontri, ci sono anche due carabinieri appartenenti al

battaglione paracadutisti ''Tuscania'', con sede a Livorno. Si

tratta di Paolo Pusineri, raggiunto da un colpo di fucile ad una

scapola (il militare non e' in pericolo di vita), e di Donatello

Sapone, che ha riportato lievi ferite ad una gamba.

I carabinieri presenti nel contingente italiano svolgono

compiti di polizia militare. (ANSA)

2-LUG-93 15:21



SOMALIA: MILITARI ITALIANI UCCISI; L'OPERAZIONE ODIERNA

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Era denominata ''Canguro'' l'

operazione iniziata questa mattina, alle prime ore luci dell'

alba, nella zona dell' ex pastificio a Mogadiscio, da parte

degli uomini del contingente italiano. L' azione - secondo

quanto si e' appreso da fonti militari italiane - ha impegnato

alcune centinaia di uomini e consisteva nel rastrellamento di

un' area dove si presumeva fosse installato un deposito di armi.

Prima dello scontro armato, nei confronti dei militari italiani

c' era stato un fitto lancio di sassi; i para' a questo punto

avevano risposto sparando alcuni colpi in aria. Sarebbe stato a

questo punto che alcuni cecchini somali hanno cominciato a

sparare. La zona della sparatoria - secondo quanto si e' appreso

- non e' molto distante dal crocevia di cinque arterie dove il

contingente italiano controlla un importante blocco stradale, lo

stesso nel quale, a sorpresa, nelle settimane scorse

intervennero i militari americani provocando delle vittime fra i

somali. (ANSA).

2-LUG-93 15:26



SOMALIA: MILITARI ITALIANI UCCISI; DICIASSETTE I FERITI

(ANSA) - Roma, 2 lug- Da fonti militari italiane si e'

appreso che i militari italiani feriti sono 17, di cui due con

prognosi riservata. (ANSA).

2-LUG-93 16:49



SOMALIA: MILITARI ITALIANI UCCISI; NUOVO BILANCIO

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Riguardo l' ultimo bilancio giunto da

Mogadiscio - secondo quanto si apprende da fonti militari

italiane - i militari italiani rimasti feriti nello scontro sono

22, di cui tre risultano in prognosi riservata. Sempre le stesse

fonti confermano che i militari uccisi sono tre. (ANSA).

2-LUG-93 17:54



SOMALIA: MILITARI ITALIANI UCCISI; BILANCIO

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - E' confermato il bilancio di tre morti

e 22 feriti negli scontri di questa mattina a Mogadiscio.

I deceduti sono: sottotenente Andrea Millevoi (8/o reggimento

Lancieri di Montebello); sergente maggiore Stefano Paolicchi

(9/o battaglione d' assalto Col.Moschin); paracadutista Pasquale

Baccaro (186/o reggimento paracadutisti Folgore).

I feriti. Ten. col. Alessandro Puzzilli (186/o reggimento

paracadutisti Folgore): ha riportato ferite da schegge in varie

parti del corpo con prognosi di dieci giorni; cap. Gerolamo De

Masi (183/o reggimento paracadutisti): ferite da schegge all'

avambraccio destro e parestesia alla mano destra; ten.

Alessandro Scano (8/o reggimento Lancieri di Montebello):

ferita di striscio all' emitorace destro e prognosi di 40

giorni; sottoten. Gianfranco Paglia (186/o reggimento

paracadutisti Folgore): ferita d' arma da fuoco al polmone

destro e prognosi riservata; serg. magg. Stefano Ruaro (9/a

brigata d' assalto Col Moschin): ferite d' arma da fuoco alle

gambe e una prognosi di 30 giorni; serg. magg. Cosimo Argese

(185/o reg.Folgore): contusioni al naso e prognosi di dieci

giorni; serg. magg. Giampiero Monti (183/rgm paracadutisti

Nembo): ferita d' arma fuoco all' addome e alla gamba destra e

prognosi riservata. (SEGUE).

2-LUG-93 18:34



SOMALIA: MILITARI ITALIANI UCCISI; BILANCIO (2)

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Seguito elenco militari italiani

rimasti feriti. Serg. magg. Gabriele Sebastiano (185/o Reg.

Folgore): contusioni varie e prognosi di 40 giorni; caporale

maggiore Martino Gallo (186/o reg. paracadutisti Folgore):

escoriazione traumatica alla mano destra con in corso

accertamenti radiologici; caporale magg. Salvatore La Rocca

(183/o Reg Nembo): ferita da scheggia all' occhio destro e

prognosi di 60 giorni; caporale Simone Torresani (183/o reg.

Nembo): ferite da schegge e prognosi di dieci giorni; caporale

Massimiliano Zaniolo (183/o reg. Nembo): ferita d' arma da

fuoco al braccio e alla gamba sinistra e prognosi di 40 giorni;

caporale Marco Vincenzetto (183/o reg. Nembo): ferite da

schegge al fianco destro e prognosi di dieci giorni; caporale

Giuseppe Zivellica (183/o reg. Nembo): ferite da schegge in

varie parti del corpo e prognosi di dieci giorni; caporale

Andrea Badioni (183/o reg. Nembo): ferite da schegge al braccio

sinistro e prognosi di dieci giorni; carabiniere paracadutista

Paolo Pusineri (brigata carabinieri paracadutisti Tuscania):

ritensione di colpo d' arma da fuoco al torace e prognosi

riservata; carabiniere paracadutista Donatello Sapone (brigata

carabinieri paracadutisti Tuscania): ferita d' arma da fuoco ai

glutei. (SEGUE).

2-LUG-93 18:50



SOMALIA: MILITARI ITALIANI UCCISI; BILANCIO (2)/RETTIFICA

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Nella notizia dal titolo ''Somalia:

militari italiani uccisi; bilancio (2)'', proveniente da Roma,

si prega correggere nella sesta e settima riga come segue:

...caporal maggiore Pasquale (rpt.: Pasquale) La Rocca, 185/mo

(rpt.: 185/mo) reg. Nembo. (ANSA).

2-LUG-93 19:22



SOMALIA: MILITARI ITALIANI UCCISI; BILANCIO (3)

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Seguito elenco militari italiani

rimasti feriti. Paracadutista Giorgio Vitaletti (183/o reg.

Nembo): ferita d' arma fuoco al piede destro e prognosi di

dieci giorni; soldato Francesco Filogamo (Brigata Folgore): con

frattura a una tibia e prognosi di 60 giorni; soldato Roberto

Sammaruga (183/o Reg. Nembo): ritensione di schegge al piede

destro e prognosi di dieci giorni; paracadutista Carmelo

Mandolfo (183/o Reg. Folgore): in stato di choc; paracadutista

Biagio Nunziante (186/o Reg. Folgore): in stato di choc.

(ANSA).

2-LUG-93 18:54



SOMALIA: MILITARI ITALIANI UCCISI; STATO MAGGIORE ESERCITO

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Fonti dello Stato Maggiore dell'

Esercito hanno ribadito che il bilancio della sparatoria di

Mogadiscio e' di tre soldati italiani morti, e non quattro come

detto in un primo momento dal portavoce dell' Onu a New York (V.

Ansa 322/0B) sulla base di informazioni che lo stesso portavoce

ha successivamente definito ''sbagliate'' (V. Ansa 387/0B).

(ANSA).

2-LUG-93 18:31 NNNN