Isw, Lukashenko punta a vantaggi dopo il successo da mediatore

L'immagine del presidente bielorusso Alexander Lukashenko che ha un ruolo diretto nell'arrestare l'avanzata militare del Gruppo Wagner su Mosca è umiliante per Vladimir Putin mentre potrebbe aver assicurato a Lukashenko altri vantaggi, soprattutto rispetto alle relazioni tra Minsk e Mosca. Lo sottolinea l'Istituto per lo studio della guerra (Isw), tracciando una delle possibili interpretazioni dei fatti di ieri e delle conseguenze della rivolta della milizia privata, poi rientrata con i successivi sviluppi su cui spicca il ruolo del presidente bielorusso Lukashenko.

Il servizio stampa presidenziale bielorusso ha annunciato che Putin ha informato Lukashenko della situazione in corso nella Russia meridionale la mattina del 24 giugno, suggerendo che Putin si sia rivolto a Lukashenko per risolvere la ribellione armata. Secondo quanto riferito, Lukashenko ha usato i suoi "canali esistenti" per negoziare con il capo di Prigozhin.

Secondo l'Isw, non è quindi escluso che Lukashenko possa cercare di utilizzare il suo ruolo di mediatore per ottenere una posizione di vantaggio da cui portare avanti i suoi obiettivi, come ritardare la formalizzazione l'Unione Russia-Bielorussia o impedire a Putin di utilizzare le forze bielorusse in Ucraina.