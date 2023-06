Il Gruppo Wagner potrebbe intervenire a difesa di Belgorod

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - I mercenari del Gruppo Wagner potrebbero intervenire a difesa della regione russa di Belgorod se Mosca non riuscirà a risolvere la situazione: lo ha detto oggi il fondatore del gruppo paramilitare, Yevgeny Prigozhin, come riporta il media russo Ostrazhno Novosti.

Prigozhin ha inoltre affermato che non chiederà l'autorizzazione per un suo eventuale intervento nella regione, che da giorni è sotto attacco da parte dei partigiani russi filo-ucraini. (ANSA).