Kiev, 16 i morti nei bombardamenti su Kherson

E' salito a sedici morti e 64 feriti il bilancio del bombardamento russo nella regione di Kherson avvenuto ieri. Lo ha annunciato il capo dell'amministrazione militare regionale di Kherson Yaroslav Yanushevych su Telegram, riferisce Ukrinform.

Il bombardamento russo compiuto nelle ultime ore su Kherson, città dalla quale le truppe di Mosca si sono ritirate in novembre, è "terrorismo" russo, mirato a "intimidire gli ucraini: lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha parlato di "terrorismo" da parte dei russi per "intimidire" gli ucraini. "La mattina, di sabato, alla vigilia di Natale, nel centro della città. Non ci sono installazioni militari. Non è una guerra secondo le regole definite. E' terrorismo, è uccidere per intimidire e per piacere", ha tuonato Zelensky, ricordando che sotto le bombe sono morte almeno 5 persone e altre 20 sono rimaste ferite.