Medvedev incontra Xi Jinping a Pechino

Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il leader di Russia Unita - il partito di Vladimir Putin - Dmitri Medvedev: lo scrive la Tass, che cita la tv di stato. "Medvedev - che è anche il numero due del Consiglio di Sicurezza russo, nonché ex presidente - ha reso noto di aver discusso con Xi Jinping di collaborazione bilaterali con la Federazione russa e di questioni internazionali, compreso il conflitto in Ucraina", scrive l'agenzia russa. Medvedev e il leader cinese - scrive ancora Tass - hanno riscontrato un'ampia coincidenza di vedute e Xi ha auspicato che si arrivi una "soluzione politica pacifica" alla crisi ucraina.

Nella sua visita a Pechino, che coincide con quella del presidente dell'Ucraina a Washington, l'ex presidente russo ha portato all'interlocutore un messaggio del capo del Cremlino, che parla di un "livello di dialogo senza precedenti" fra Mosca e Pechino.

Da parte sua - scrive ancora la Tass -, Xi Jinping ha detto che la Cina è pronta a stringere ulteriormente il suoi rapporti con la Russia per una "governance globale più giusta". I due hanno sottolineato come i rispettivi punti di vista coincidano e sottolineato la necessità di un'azione coordinata sui vari organismi internazionali, come l'Onu, il G20, i Brics e i Paesi euroasiatici della Conferenza di Shanghai (Sco). I due hanno parlato anche della situazione negli stati asiatici dell'ex Unione sovietica, scrive l'agenzia russa.