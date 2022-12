Lockerbie, dagli archivi dell'ANSA

GB: AEREO PRECIPITATO IN SCOZIA

(ANSA) - LONDRA, 21 DIC - UN JUMBO DELLA PAN AM E'

PRECIPITATO QUESTA SERA NEI PRESSI DI DUMFRIES IN SCOZIA. LO HA

ANNUNCIATO LA BBC. SEMBRA CHE A BORDO CI FOSSERO 250 PERSONE.

L'AEREO ERA PARTITO QUESTO POMERIGGIO ALLE 18 DA LONDRA

DIRETTO A NEW YORK. (SEGUE)

VD

21-DIC-88 21:17 NNNN

GB: AEREO PRECIPITATO IN SCOZIA (2)

(ANSA) - LONDRA, 21 DIC- LA NOTIZIA E' STATA CONFERMATA

DAI FUNZIONARI DELL'AEROPORTO DI HEATHROW. SECONDO LE PRIME

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL SERVIZIO DI EMERGENZA DELLA RAF,

L'AEREO SAREBBE PRECIPITATO SUL VILLAGGIO DI LOCKERBIE, NELLA

SCOZIA MERIDIONALE.

UN PORTAVOCE DELL'AERONAUTICA MILITARE BRITANNICA (RAF) HA

DETTO CHE SI TRATTA DI UNA ''IMMANE TRAGEDIA''.(SEGUE)

VD

21-DIC-88 22:16 NNNN

GB: AEREO PRECIPITATO IN SCOZIA (3)

(ANSA) - LONDRA, 21 DIC - IN BASE ALLE PRIME FRAMMENTARIE

NOTIZIE SEMBRA CHE L'AEREO SIA PRECIPITATO SU UN DEPOSITO

SERBATOIO DI BENZINA NEI PRESSI DEL VILLAGGIO. IL VOLO PA103

DALL'AEROPORTO LONDINESE DI HEATHROW AL JOHN FITZGERALD KENNEDY

DI NEW YORK ERA DECOLLATO DA LONDRA DA CIRCA UN'ORA QUANDO I

CONTROLLORI DI VOLO HANNO PERSO IL CONTATTO CON L' APPARECCHIO.

IL BOEING 747 SEMBRA FOSSE PIENO DI AMERICANI DI RITORNO NEGLI

STATI UNITI PER LE VACANZE DI NATALE. (SEGUE).

PLU

21-DIC-88 22:17 NNNN

GB: AEREO PRECIPITATO IN SCOZIA (4)

(ANSA) - NEW YORK, 21 DIC - SULL' AEREO DELLA ''PAN AM''

PRECIPITATO OGGI IN SCOZIA VIAGGIAVANO 244 PERSONE, COMPRESI

15 COMPONENTI DELL' EQUIPAGGIO. LO HA PRECISATO A NEW YORK UNA

PORTAVOCE DELLA ''FAA'', ENTE FEDERALE DELL' AVIAZIONE.

(ANSA).

FS

21-DIC-88 22:19 NNNN

GB: AEREO PRECIPITATO IN SCOZIA (5)

(ANSA) - LONDRA, 21 DIC - L'AEREO E' SPARITO DAGLI SCHERMI

RADAR ALLE 19.19 ( LE 20.19 ITALIANE ) DOPO QUATTRO MINUTI

DALL'ULTIMO CONTATTO RADIO. ERA PARTITO DA LONDRA ALLE 18.25.

DALLE ULTIMISSIME NOTIZIE SEMBRA SI SIA SCHIANTATO SULLA STATALE

A74 TRAVOLGENDO UNA STAZIONE DI SERVIZIO E VARIE CASE. IN QUEL

PUNTO LA STATALE HA QUATTRO CORSIE E NON E' ESCLUSO CHE IL JUMBO

ABBIA TENTATO UN ATTERRAGGIO DISPERATO. LA ZONA E' PIUTTOSTO

PIANEGGIANTE.

(SEGUE).

PLU

21-DIC-88 22:21 NNNN

GB: AEREO PRECIPITATO IN SCOZIA (6)

(ANSA) - LONDRA, 21 DIC - ''HO SENTITO UNA TERRIBILE

ESPLOSIONE. HO GUARDATO DALLA FINESTRA E SULLO SFONDO DI UNA

FIAMMATA ENORME HO VISTO LE CASE DEL PAESE SENZA TETTO''. QUESTA

UNA DELLE PRIME TESTIMONIANZE RACCOLTE TELEFONICAMENTE DALLA

ZONA DEL DISASTRO, IL VILLAGGIO DI LOCKERBIE, NEL DUMFRIESSHIRE.

UNA DECINA DI CASE SEMBRA SIANO STATE INVESTITE DAL BOEING E

STIANO ANCORA BRUCIANDO. NON SEMBRA CHE VI SIANO SPERANZE DI

TROVARE SUPERTSTITI FRA I ROTTAMI DELL'AEREO. SEMBRA ANZI CHE

VI SIANO VITTIME ANCHE FRA GLI ABITANTI DEL PAESE.

LA SITUAZIONE E' CONFUSISSIMA. LA GENTE SEMBRA ABBIA

ABBANDONATO LE CASE IN STATO DI SCHOC E SI SIA RIFUGIATA IN

CAMPAGNA. UN TESTIMONE HA CONFERMATO CHE L'AEREO HA

EFFETTIVAMENTE ''CENTRATO'' UNA STAZIONE DI BENZINA SCATENANDO

UN'APOCALISSE DI FUOCO. (SEGUE).

PLU

21-DIC-88 22:40 NNNN

GB: AEREO PRECIPITATO IN SCOZIA (7)

(ANSA) - LONDRA, 21 DIC - VI SONO TESTIMONIANZE CONTRASTANTI

SU COME E' AVVENUTA LA TRAGEDIA. SECONDO ALCUNI L'AEREO SAREBBE

ATTERRATO VIOLENTEMENTE SULLA STRADA STATALE, AVREBBE PERCORSO

OLTRE UN CHILOMETRO E SAREBBE POI ESPLOSO DOPO L'IMPATTO CON UNA

STAZIONE DI SERVIZIO. PER ALTRI CI SAREBBE INVECE STATA UNA

FIAMMATA NEL CIELO, E AVREBBERO INCOMINCIATO A PIOVERE ROTTAMI

DA TUTTE LE PARTI.

TUTTI SONO D'ACCORDO SU UN PUNTO: ''NESSUNO PUO' ESSERSI

SALVATO DA QUELL'INFERNO. ABBIAMO CERCATO DI AVVICINARCI AI

ROTTAMI DELL'AEREO PER DARE AIUTO MA LE FIAMME E IL CALORE CE LO

HANNO IMPEDITO''.

''HO SENTITO UN RUMORE CUPO E LA CASA SI E' MESSA A BALLARE

COME PER UN TERREMOTO - HA RACCONTATO UN ALBERGATORE DELLA ZONA

- POI HO VISTO SCHEGGE INFUOCATE VOLARE DA TUTTE LE PARTI E

UN'UNICA ENORME PALLA DI FUOCO''. (SEGUE).

PLU

21-DIC-88 22:54 NNNN

GB: AEREO PRECIPITATO IN SCOZIA (8)

(ANSA) - LONDRA, 21 DIC - NUMEROSI FERITI SONO ARRIVATI NEGLI

OSPEDALI DI DUMFRIES, IL PIU' GROSSO CENTRO DELLA ZONA, A UNA

QUINDICINA DI CHILOMETRI DA LOKERBIE. SEMBRA COMUNQUE CHE SI

TRATTI DI ABITANTI DEL PAESE SUL QUALE E' CADUTO L' AEREO E

NON DI PASSEGGERI DEL JUMBO.

''TUTTA LA STRADA STATALE ERA IN FIAMME - HA DETTO UN

TESTIMONE - HO VISTO BRUCIARE ANCHE DUE CASE. LA STRADA E'

COPERTA DI ROTTAMI DELL'AEREO, CANCELLATE, RECINTI E ALBERI

SRADICATI''. NESSUNO HA DICHIARATO DI AVER RICONOSCIUTO FRA I

ROTTAMI LA CARLINGA O LA CODA DELL'AEREO. ''HO VISTO SOLO PEZZI

PICCOLI'', HA AFFERMATO UNO DEI VIGILI DEL FUOCO ACCORSI DA OGNI

PARTE DELLA SCOZIA MERIDIONALE.

SI PARLA ANCHE DI QUATTRO CASE ''FALCIATE VIA COMPLETAMENTE

DALL'AEREO''.

''I POMPIERI SONO ARRIVATI QUASI SUBITO - HA OSSERVATO UN

TESTIMONE INTERVISTATO PER TELEFONO DAL TELEGIORNALE DELLA BBC -

MA CREDO CHE LA GENTE NELLE CASE NON SI SIA NEMMENO ACCORTA DI

MORIRE. IL FUOCO COMUNQUE LI HA INTRAPPOLATI TUTTI SENZA VIA DI

SCAMPO''.

SEMBRA CHE A BORDO DEL JUMBO VI FOSSERO ANCHE TRE BAMBINI

PICCOLI.

(ANSA).

PLU

21-DIC-88 23:41 NNNN

GB: JUMBO PAN AM PRECIPITA SU VILLAGGIO IN SCOZIA

(DEL REDATTORE DELL'ANSA OLIVIERO PLUVIANO)

(ANSA) - LONDRA, 21 DIC - UN JUMBO DELLA PAN AM CON 258

PERSONE A BORDO E' PRECIPITATO QUESTA SERA SU UN PAESE DELLA

SCOZIA, HA RASO AL SUOLO NUMEROSE CASE E ALLA FINE SI E'

SCHIANTATO CONTRO UNA STAZIONE DI SERVIZIO SCATENANDO UN'

APOCALISSE DI FUOCO.

SI TEME CHE NON VI SIANO SUPERSTITI MENTRE PARE CHE VI SIANO

NUMEROSE VITTIME ANCHE FRA GLI ABITANTI DI LOCKERBIE, UN PAESINO

DI 3000 ABITANTI NELLA SCOZIA MERIDIONALE.

IL BOING 747 ERA PARTITO ALLE 1825 LOCALI (LE 1925 ITALIANE)

DALL'AEROPORTO LONDINESE DI HEATHROW DIRETTO A NEW YORK. ALLE

1915 LE STAZIONI DI CONTROLLO BRITANNICHE HANNO PERSO IL

CONTATTO RADIO COL PILOTA. QUATTRO MINUTI DOPO LA SUA IMMAGINE

SCOMPARIVA ANCHE DAGLI SCHERMI RADAR.

GLI ABITANTI DI LOCKHERBIE HANNO DESCRITTO SCENE

TERRIFICANTI. SEMBRA CHE IL QUADRIREATTORE ABBIA CERCATO DI

COMPIERE UN ATTERRAGGIO DISPERATO, NELLA PIU' COMPLETA

OSCURITA', SULLA STRADA STATALE CHE ATTRAVERSA IL PAESINO, CHE

IN QUEL PUNTO E' A QUATTRO CORSIE. DOPO AVERE FALCIATO QUATTRO

CASE E AVERE PORTATO VIA IL TETTO AD ALTRE, SAREBBE PERO' ANDATO

A FINIRE CONTRO UNA STAZIONE DI SERVIZIO.

''HO SENTITO UN'ESPLOSIONE TERRIFICANTE - HA RACCONTATO UN

TESTIMONE - HO GUARDATO DALLA FINESTRA, E NEL CONTROLUCE DI UNA

FIAMMATE ENORME HO VISTO LE CASE DEL PAESE CHE NON AVEVANO PIU'

IL TETTO. IL FUOCO SEMBRAVA FOSSE LIQUIDO''. (SEGUE).

PLU

21-DIC-88 23:43 NNNN

GB: JUMBO PRECIPITA SU VILLAGGIO IN SCOZIA (2)

(ANSA) - LONDRA, 21 DIC - A TARDA SERA, A ORE DI DISTANZA DAL

DISASTRO, MOLTE CASE DI LOCKERBIE BRUCIAVANO ANCORA.

L'ESPLOSIONE PROVOCATA DALL'IMPATTO DELL'AEREO CONTRO LA

STAZIONE DI SERVIZIO HA CREATO UN VERO INFERNO FRA LE PICCOLE

CASETTE A DUE PIANI. LA GENTE HA CERCATO DI FUGGIRE MA NON TUTTI

CI SONO RIUSCITI.

''I POMPIERI SONO ARRIVATI QUASI SUBITO - E' IL RACCONTO DI

UN ABITANTE - MA CREDO CHE LA GENTE NELLE CASE NON SI SIA

NEMMENO ACCORTA DI MORIRE. IL FUOCO LI HA INTRAPPOLATI TUTTI

SENZA VIA D'USCITA''. ALCUNI HANNO CERCATO DI AVVICINARSI AI

ROTTAMI DELL'AEREO MA LE FIAMME ERANO TROPPO ALTE E IL CALORE

ERA TROPPO INTENSO. ''TUTTA LA STATALE ERA PIENA DI FIAMME - HA

DETTO UN ALTRO TESTIMONE - HO VISTO BRUCIARE ANCHE DUE CASE. LA

STRADA E' COMPLETAMENTE COPERTA DEI ROTTAMI DELL'AEREO, DI

CANCELLATE E DI ALBERI SRADICATI''.

LO SCHIANTO DEL JUMBO HA AVUTO L'EFFETTO DI UN TERREMOTO.

''HO SENTITO UN CUPO BOATO E LA CASA SI E' MESSA A TREMARE - HA

SPIEGATO UN ALBERGATORE DELLA ZONA - POI HO VISTO SCHEGGIE

INFUOCATE VOLARE DA TUTTE LE PARTI E ALLA FINE UN'UNICA PALLA DI

FUOCO''.

CINQUE ELICOTTERI STANNO FACENDO LA SPOLA FRA LOCKERBIE E

L'OSPEDALE DI DUMFRIES, IL MAGGIOR CENTRO DELLA REGIONE. ''MA IN

OSPEDALE ARRIVANO TROPPO POCHI FERITI - HA DETTO UN DOTTORE - E'

UN BRUTTO SEGNO''. (SEGUE).

PLU

21-DIC-88 23:50 NNNN