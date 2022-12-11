Lockerbie, dagli archivi dell'ANSA

GB: AEREO PRECIPITATO IN SCOZIA
(ANSA) - LONDRA, 21 DIC - UN JUMBO DELLA PAN AM E'
PRECIPITATO QUESTA SERA NEI PRESSI DI DUMFRIES IN SCOZIA. LO HA
ANNUNCIATO LA BBC. SEMBRA CHE A BORDO CI FOSSERO 250 PERSONE.
L'AEREO ERA PARTITO QUESTO POMERIGGIO ALLE 18 DA LONDRA
DIRETTO A NEW YORK. (SEGUE)
VD
21-DIC-88 21:17 NNNN
GB: AEREO PRECIPITATO IN SCOZIA (2)
(ANSA) - LONDRA, 21 DIC- LA NOTIZIA E' STATA CONFERMATA
DAI FUNZIONARI DELL'AEROPORTO DI HEATHROW. SECONDO LE PRIME
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAL SERVIZIO DI EMERGENZA DELLA RAF,
L'AEREO SAREBBE PRECIPITATO SUL VILLAGGIO DI LOCKERBIE, NELLA
SCOZIA MERIDIONALE.
UN PORTAVOCE DELL'AERONAUTICA MILITARE BRITANNICA (RAF) HA
DETTO CHE SI TRATTA DI UNA ''IMMANE TRAGEDIA''.(SEGUE)
VD
21-DIC-88 22:16 NNNN
GB: AEREO PRECIPITATO IN SCOZIA (3)
(ANSA) - LONDRA, 21 DIC - IN BASE ALLE PRIME FRAMMENTARIE
NOTIZIE SEMBRA CHE L'AEREO SIA PRECIPITATO SU UN DEPOSITO
SERBATOIO DI BENZINA NEI PRESSI DEL VILLAGGIO. IL VOLO PA103
DALL'AEROPORTO LONDINESE DI HEATHROW AL JOHN FITZGERALD KENNEDY
DI NEW YORK ERA DECOLLATO DA LONDRA DA CIRCA UN'ORA QUANDO I
CONTROLLORI DI VOLO HANNO PERSO IL CONTATTO CON L' APPARECCHIO.
IL BOEING 747 SEMBRA FOSSE PIENO DI AMERICANI DI RITORNO NEGLI
STATI UNITI PER LE VACANZE DI NATALE. (SEGUE).
PLU
21-DIC-88 22:17 NNNN
GB: AEREO PRECIPITATO IN SCOZIA (4)
(ANSA) - NEW YORK, 21 DIC - SULL' AEREO DELLA ''PAN AM''
PRECIPITATO OGGI IN SCOZIA VIAGGIAVANO 244 PERSONE, COMPRESI
15 COMPONENTI DELL' EQUIPAGGIO. LO HA PRECISATO A NEW YORK UNA
PORTAVOCE DELLA ''FAA'', ENTE FEDERALE DELL' AVIAZIONE.
(ANSA).
FS
21-DIC-88 22:19 NNNN
GB: AEREO PRECIPITATO IN SCOZIA (5)
(ANSA) - LONDRA, 21 DIC - L'AEREO E' SPARITO DAGLI SCHERMI
RADAR ALLE 19.19 ( LE 20.19 ITALIANE ) DOPO QUATTRO MINUTI
DALL'ULTIMO CONTATTO RADIO. ERA PARTITO DA LONDRA ALLE 18.25.
DALLE ULTIMISSIME NOTIZIE SEMBRA SI SIA SCHIANTATO SULLA STATALE
A74 TRAVOLGENDO UNA STAZIONE DI SERVIZIO E VARIE CASE. IN QUEL
PUNTO LA STATALE HA QUATTRO CORSIE E NON E' ESCLUSO CHE IL JUMBO
ABBIA TENTATO UN ATTERRAGGIO DISPERATO. LA ZONA E' PIUTTOSTO
PIANEGGIANTE.
(SEGUE).
PLU
21-DIC-88 22:21 NNNN
GB: AEREO PRECIPITATO IN SCOZIA (6)
(ANSA) - LONDRA, 21 DIC - ''HO SENTITO UNA TERRIBILE
ESPLOSIONE. HO GUARDATO DALLA FINESTRA E SULLO SFONDO DI UNA
FIAMMATA ENORME HO VISTO LE CASE DEL PAESE SENZA TETTO''. QUESTA
UNA DELLE PRIME TESTIMONIANZE RACCOLTE TELEFONICAMENTE DALLA
ZONA DEL DISASTRO, IL VILLAGGIO DI LOCKERBIE, NEL DUMFRIESSHIRE.
UNA DECINA DI CASE SEMBRA SIANO STATE INVESTITE DAL BOEING E
STIANO ANCORA BRUCIANDO. NON SEMBRA CHE VI SIANO SPERANZE DI
TROVARE SUPERTSTITI FRA I ROTTAMI DELL'AEREO. SEMBRA ANZI CHE
VI SIANO VITTIME ANCHE FRA GLI ABITANTI DEL PAESE.
LA SITUAZIONE E' CONFUSISSIMA. LA GENTE SEMBRA ABBIA
ABBANDONATO LE CASE IN STATO DI SCHOC E SI SIA RIFUGIATA IN
CAMPAGNA. UN TESTIMONE HA CONFERMATO CHE L'AEREO HA
EFFETTIVAMENTE ''CENTRATO'' UNA STAZIONE DI BENZINA SCATENANDO
UN'APOCALISSE DI FUOCO. (SEGUE).
PLU
21-DIC-88 22:40 NNNN
GB: AEREO PRECIPITATO IN SCOZIA (7)
(ANSA) - LONDRA, 21 DIC - VI SONO TESTIMONIANZE CONTRASTANTI
SU COME E' AVVENUTA LA TRAGEDIA. SECONDO ALCUNI L'AEREO SAREBBE
ATTERRATO VIOLENTEMENTE SULLA STRADA STATALE, AVREBBE PERCORSO
OLTRE UN CHILOMETRO E SAREBBE POI ESPLOSO DOPO L'IMPATTO CON UNA
STAZIONE DI SERVIZIO. PER ALTRI CI SAREBBE INVECE STATA UNA
FIAMMATA NEL CIELO, E AVREBBERO INCOMINCIATO A PIOVERE ROTTAMI
DA TUTTE LE PARTI.
TUTTI SONO D'ACCORDO SU UN PUNTO: ''NESSUNO PUO' ESSERSI
SALVATO DA QUELL'INFERNO. ABBIAMO CERCATO DI AVVICINARCI AI
ROTTAMI DELL'AEREO PER DARE AIUTO MA LE FIAMME E IL CALORE CE LO
HANNO IMPEDITO''.
''HO SENTITO UN RUMORE CUPO E LA CASA SI E' MESSA A BALLARE
COME PER UN TERREMOTO - HA RACCONTATO UN ALBERGATORE DELLA ZONA
- POI HO VISTO SCHEGGE INFUOCATE VOLARE DA TUTTE LE PARTI E
UN'UNICA ENORME PALLA DI FUOCO''. (SEGUE).
PLU
21-DIC-88 22:54 NNNN
GB: AEREO PRECIPITATO IN SCOZIA (8)
(ANSA) - LONDRA, 21 DIC - NUMEROSI FERITI SONO ARRIVATI NEGLI
OSPEDALI DI DUMFRIES, IL PIU' GROSSO CENTRO DELLA ZONA, A UNA
QUINDICINA DI CHILOMETRI DA LOKERBIE. SEMBRA COMUNQUE CHE SI
TRATTI DI ABITANTI DEL PAESE SUL QUALE E' CADUTO L' AEREO E
NON DI PASSEGGERI DEL JUMBO.
''TUTTA LA STRADA STATALE ERA IN FIAMME - HA DETTO UN
TESTIMONE - HO VISTO BRUCIARE ANCHE DUE CASE. LA STRADA E'
COPERTA DI ROTTAMI DELL'AEREO, CANCELLATE, RECINTI E ALBERI
SRADICATI''. NESSUNO HA DICHIARATO DI AVER RICONOSCIUTO FRA I
ROTTAMI LA CARLINGA O LA CODA DELL'AEREO. ''HO VISTO SOLO PEZZI
PICCOLI'', HA AFFERMATO UNO DEI VIGILI DEL FUOCO ACCORSI DA OGNI
PARTE DELLA SCOZIA MERIDIONALE.
SI PARLA ANCHE DI QUATTRO CASE ''FALCIATE VIA COMPLETAMENTE
DALL'AEREO''.
''I POMPIERI SONO ARRIVATI QUASI SUBITO - HA OSSERVATO UN
TESTIMONE INTERVISTATO PER TELEFONO DAL TELEGIORNALE DELLA BBC -
MA CREDO CHE LA GENTE NELLE CASE NON SI SIA NEMMENO ACCORTA DI
MORIRE. IL FUOCO COMUNQUE LI HA INTRAPPOLATI TUTTI SENZA VIA DI
SCAMPO''.
SEMBRA CHE A BORDO DEL JUMBO VI FOSSERO ANCHE TRE BAMBINI
PICCOLI.
(ANSA).
PLU
21-DIC-88 23:41 NNNN
GB: JUMBO PAN AM PRECIPITA SU VILLAGGIO IN SCOZIA
(DEL REDATTORE DELL'ANSA OLIVIERO PLUVIANO)
(ANSA) - LONDRA, 21 DIC - UN JUMBO DELLA PAN AM CON 258
PERSONE A BORDO E' PRECIPITATO QUESTA SERA SU UN PAESE DELLA
SCOZIA, HA RASO AL SUOLO NUMEROSE CASE E ALLA FINE SI E'
SCHIANTATO CONTRO UNA STAZIONE DI SERVIZIO SCATENANDO UN'
APOCALISSE DI FUOCO.
SI TEME CHE NON VI SIANO SUPERSTITI MENTRE PARE CHE VI SIANO
NUMEROSE VITTIME ANCHE FRA GLI ABITANTI DI LOCKERBIE, UN PAESINO
DI 3000 ABITANTI NELLA SCOZIA MERIDIONALE.
IL BOING 747 ERA PARTITO ALLE 1825 LOCALI (LE 1925 ITALIANE)
DALL'AEROPORTO LONDINESE DI HEATHROW DIRETTO A NEW YORK. ALLE
1915 LE STAZIONI DI CONTROLLO BRITANNICHE HANNO PERSO IL
CONTATTO RADIO COL PILOTA. QUATTRO MINUTI DOPO LA SUA IMMAGINE
SCOMPARIVA ANCHE DAGLI SCHERMI RADAR.
GLI ABITANTI DI LOCKHERBIE HANNO DESCRITTO SCENE
TERRIFICANTI. SEMBRA CHE IL QUADRIREATTORE ABBIA CERCATO DI
COMPIERE UN ATTERRAGGIO DISPERATO, NELLA PIU' COMPLETA
OSCURITA', SULLA STRADA STATALE CHE ATTRAVERSA IL PAESINO, CHE
IN QUEL PUNTO E' A QUATTRO CORSIE. DOPO AVERE FALCIATO QUATTRO
CASE E AVERE PORTATO VIA IL TETTO AD ALTRE, SAREBBE PERO' ANDATO
A FINIRE CONTRO UNA STAZIONE DI SERVIZIO.
''HO SENTITO UN'ESPLOSIONE TERRIFICANTE - HA RACCONTATO UN
TESTIMONE - HO GUARDATO DALLA FINESTRA, E NEL CONTROLUCE DI UNA
FIAMMATE ENORME HO VISTO LE CASE DEL PAESE CHE NON AVEVANO PIU'
IL TETTO. IL FUOCO SEMBRAVA FOSSE LIQUIDO''. (SEGUE).
PLU
21-DIC-88 23:43 NNNN
GB: JUMBO PRECIPITA SU VILLAGGIO IN SCOZIA (2)
(ANSA) - LONDRA, 21 DIC - A TARDA SERA, A ORE DI DISTANZA DAL
DISASTRO, MOLTE CASE DI LOCKERBIE BRUCIAVANO ANCORA.
L'ESPLOSIONE PROVOCATA DALL'IMPATTO DELL'AEREO CONTRO LA
STAZIONE DI SERVIZIO HA CREATO UN VERO INFERNO FRA LE PICCOLE
CASETTE A DUE PIANI. LA GENTE HA CERCATO DI FUGGIRE MA NON TUTTI
CI SONO RIUSCITI.
''I POMPIERI SONO ARRIVATI QUASI SUBITO - E' IL RACCONTO DI
UN ABITANTE - MA CREDO CHE LA GENTE NELLE CASE NON SI SIA
NEMMENO ACCORTA DI MORIRE. IL FUOCO LI HA INTRAPPOLATI TUTTI
SENZA VIA D'USCITA''. ALCUNI HANNO CERCATO DI AVVICINARSI AI
ROTTAMI DELL'AEREO MA LE FIAMME ERANO TROPPO ALTE E IL CALORE
ERA TROPPO INTENSO. ''TUTTA LA STATALE ERA PIENA DI FIAMME - HA
DETTO UN ALTRO TESTIMONE - HO VISTO BRUCIARE ANCHE DUE CASE. LA
STRADA E' COMPLETAMENTE COPERTA DEI ROTTAMI DELL'AEREO, DI
CANCELLATE E DI ALBERI SRADICATI''.
LO SCHIANTO DEL JUMBO HA AVUTO L'EFFETTO DI UN TERREMOTO.
''HO SENTITO UN CUPO BOATO E LA CASA SI E' MESSA A TREMARE - HA
SPIEGATO UN ALBERGATORE DELLA ZONA - POI HO VISTO SCHEGGIE
INFUOCATE VOLARE DA TUTTE LE PARTI E ALLA FINE UN'UNICA PALLA DI
FUOCO''.
CINQUE ELICOTTERI STANNO FACENDO LA SPOLA FRA LOCKERBIE E
L'OSPEDALE DI DUMFRIES, IL MAGGIOR CENTRO DELLA REGIONE. ''MA IN
OSPEDALE ARRIVANO TROPPO POCHI FERITI - HA DETTO UN DOTTORE - E'
UN BRUTTO SEGNO''. (SEGUE).
PLU
21-DIC-88 23:50 NNNN