Tajani a Vucic, allentare tensioni su Kosovo

(ANSAmed) - BELGRADO, 10 DIC - Gli ultimi sviluppi della situazione in Kosovo sono stati al centro di un colloquio telefonico che il presidente serbo Aleksandar Vucic ha avuto oggi con il vicepremier e ministro degli esteri italiano Antonio Tajani. Come ha riferito in un comunicato la presidenza a Belgrado, Tajani ha sottolineato la necessità di preservare pace e stabilità, auspicando un allentamento delle tensioni e il ritorno dei rappresentanti serbi nelle istituzioni del Kosovo.

Vucic da parte sua ha osservato che la condizione per questo è il rispetto dell'accordo di Bruxelles, con la creazione della Comunità delle municipalità serbe in Kosovo, per la quale Pristina si impegnò con la sua firma quasi dieci anni fa. Il resto, ha aggiunto il presidente, è frutto di passi e decisioni unilaterali di Pristina. La Serbia, ha ribadito Vucic, resta impegnata in una politica di pace e stabilità. (ANSAmed).