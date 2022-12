Ucraina: bozza di risoluzione Onu su un tribunale in stile Norimberga

Sta circolando alle Nazioni Unite a New York in queste ore una bozza di risoluzione per la creazione di un tribunale in stile Norimberga per ritenere la leadership russa responsabile dei crimini di aggressione in Ucraina.

Lo riporta il Guardian che scrive di segnali secondo cui l'opposizione degli Stati Uniti alla proposta potrebbe attenuarsi di fronte alle pressioni del presidente ucraino, Zelensky. Beth Van Schaack, ambasciatrice Usa per la giustizia penale, ha dichiarato recentemente che si tratta di qualcosa a cui il presidente Zelensky tiene molto. "Ma la domanda è se avranno i voti all'assemblea generale", si è chiesta.