Usa: Kanye West ci riprova, annuncia candidatura al 2024

Kanye West, il rapper ex marito di Kim Kardashian, ci riprova e si candida alla Casa Bianca per il 2024. Incurante delle critiche e degli scandali che lo hanno di recente travolto, West - che ha cambiato nome in Ye - afferma di aver chiesto a Donald Trump di essere il suo vicepresidente.

"La cosa che ha più turbato Trump è stato avergli chiesto di essere il mio vicepresidente", dice. L'annuncio segue una visita a Mar-a-Lago di Ye, dove è stato visto in compagnia di Nick Fuentes, un nazionalista bianco.

West si era candidato alle presidenziali del 2020 ottenendo 70.000 voti.