Shapiro è governatore della Pennsylvania, prima sconfitta per Trump al Midterm

Il democratico Josh Shapiro ha sconfitto il repubblicano Doug Mastriano, divenendo governatore della Pennsylvania. E' quanto emerge dalle proiezioni di Nbc e Fox. La vittoria dell'attorney general è una sconfitta per Donald Trump, sostenitore di Mastriano, e consegna un importante successo ai democratici in uno stato chiave per le elezioni del 2024. Mastriano condivideva le accuse di brogli elettorali e aveva contribuito. all'assalto a Capitol Hill, del 6 gennaio 2021.

Joe Biden ha chiamato il neo eletto governatore per congratularsi della vittoria. Lo ha comunicato la Casa Bianca, riferendo di un secondo giro di telefonate di congratulazioni da parte del presidente che segue l'andamento del voto dalla Casa Bianca.