Kiev, al momento non è necessario evacuare la capitale

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal ha dichiarato di non vedere al momento la necessità di evacuare Kiev o altre città che non sono vicine alle prime linee della guerra contro la Russia. Lo riporta il Guardian.

Le dichiarazioni di Shmyhal sono state pronunciate durante una riunione di governo dopo gli attacchi russi al sistema energetico ucraino e dopo che il sindaco di Kiev ha detto ai residenti di prendere in considerazione tutto, compreso lo scenario peggiore in cui la capitale perde completamente l'elettricità e l'acqua. "In questo momento, la situazione è ben lontana dalla necessità di annunciare un'evacuazione", ha detto Shmyhal. "Dobbiamo dire che annunciare l'evacuazione di qualsiasi città non vicina alle linee del fronte, specialmente la capitale, non avrebbe alcun senso al momento". (ANSA).