Metsola, da Mosca attacchi vigliacchi, Kiev non si arrenderà

(ANSA) - BRUXELLES, 31 OTT - "Sono le donne, gli uomini e i bambini ucraini i più colpiti da attacchi vigliacchi e ripetuti - a Kiev e in altre città. I civili sono rimasti senza i bisogni primari, come l'acqua e l'elettricità. Gli ucraini non perderanno il loro coraggio e la loro forza. E nemmeno noi". Lo scrive in un tweet la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola. (ANSA).