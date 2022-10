Meloni sente Biden, profonda amicizia Italia-Usa

Colloquio telefonico tra il Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, e il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Il Presidente Meloni, rende noto Palazzo Chigi, ha ringraziato il Presidente Biden per le congratulazioni e ha ribadito la profonda amicizia che lega Italia e Usa. Meloni ha sottolineato l'importanza della partnership transatlantica, soprattutto alla luce delle storiche sfide che le democrazie occidentali stanno affrontando, come la guerra in Ucraina e la crisi energetica e alimentare.

Nella telefonata di congratulazioni di Joe Biden alla neo premier Giorgia Meloni, i due leader "hanno sottolineato la forte relazione tra Stati Uniti e Italia, e hanno espresso la loro prontezza a lavorare insieme nell'alleanza transatlantica per affrontare le sfide comuni". Lo riferisce la Casa Bianca. I due inoltre "hanno discusso il loro impegno a continuare a fornire assistenza all'Ucraina, chiedere conto alla Russia delle sue responsabilità per la sua aggressione, affrontare le sfide poste dalla Cina, e assicurare fonti di energia sostenibili e abbordabili".