Australia annulla riconoscimento Gerusalemme capitale Israele

(ANSA-AFP) - SYDNEY, 18 OTT - L'Australia annuncia che non riconoscerà più Gerusalemme Ovest come capitale di Israele, annullando una decisione controversa del precedente governo conservatore. "Quella di Gerusalemme è una questione di status che dovrebbe essere risolta nell'ambito di un negoziato di pace tra Israele e il popolo palestinese", ha affermato il ministro degli Esteri Penny Wong in una nota. (ANSA-AFP).