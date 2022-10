Putin, Turkish stream funziona ma hanno tentato di farlo saltare

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "Grazie a dio, il Turkish Stream funziona con successo, anche se hanno tentato di farlo saltare in aria". Così, come riporta Ria Novosti, si sarebbe espresso il presidente russo Vladimir Putin nell'incontro con il leader turco Erdogan alludendo al camion bomba saltato in aria sul ponte che collega la Crimea alla regione russa dove parte il gasdotto che arriva in Turchia. (ANSA).