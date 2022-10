Fonti, scudo missilistico europeo aperto anche all'Italia

(ANSA) - BRUXELLES, 13 OTT - L'alleanza di 14 Paesi che ha deciso di collaborare per creare una sorta di scudo missilistico europeo - European Sky Shield - non è altro che "un gruppo di testa" e in futuro ci si aspetta che "altre nazioni della Nato" vi partecipino, inclusa "l'Italia". Lo fa sapere un'alta fonte diplomatica a margine della ministeriale Difesa in corso a Bruxelles. "Si tratta di una piattaforma aperta - spiega la fonte - che punta a mettere in rete le industrie nazionali e dunque sarà di beneficio a tutti i partecipanti". (ANSA).