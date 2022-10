Covid: al via in Gb quarta dose del vaccino a tutti gli over 50

(ANSA) - LONDRA, 13 OTT - Scatta da domani in Inghilterra la possibilità estesa all'intera popolazione residente sopra i 50 anni di prenotarsi per ricevere una quarta dose di vaccini anti Covid più tarati contro la variante Omicron, in parallelo con l'offerta gratuita di massa alla stessa fascia di età del vaccino stagionale anti-influenzale. Lo confermano i media citando fonti del governo britannico e del servizio sanitario nazionale (Nhs).

L'operazione è già in corso da qualche giorno in Galles e in Irlanda del Nord, fra le altre nazioni del Regno Unito; mentre la Scozia è leggermente in ritardo, ma si adeguerà "presto".

Finora in Inghilterra il quarto richiamo vaccinale contro il Covid, annunciato a partire da agosto per una platea potenziale di 26 milioni persone (contando tutti gli over 50 censiti nella nazione) era stato garantito prioritariamente agli ultra 65enni; a medici, infermieri e dipendenti della sanità "in prima linea"; agli impiegati delle case di riposo e dei servizi di soccorso; alle persone rese vulnerabili da patologie croniche; e alle persone conviventi con immunodepressi. Da domani, viceversa, l'offerta sarà ampliata - su base volontaria - a chiunque abbia già compiuto i 50 anni.

Nelle ultime tre settimane il Regno ha sperimentato come altri Paesi in Europa un rimbalzo di casi, dopo due mesi di calo costante. Concentrato tuttavia soprattutto fra le persone più avanti con gli anni o già malate, in particolare sul fronte dei ricoveri negli ospedali. Uno scenario che ha indotto gli specialisti a suggerire cautela verso gli anziani e il rilancio della campagna vaccinale fra i meno giovani; ma anche a escludere al momento un allarme generalizzato o la necessità di reintrodurre restrizioni sociali e sanitarie abolite totalmente sull'isola (obbligo di mascherine incluso) fin da gennaio.

(ANSA).