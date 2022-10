Lavrov: 'Il nucleare solo se la Russia rischia l'annientamento'

In accordo con la sua dottrina nucleare, Mosca pianifica misure di ritorsione esclusivamente per prevenire l'annientamento della Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, come riporta la Tass.

L'Onu intanto afferma che i bombardamenti russi di ieri sull'Ucraina "potrebbero aver violato" il diritto internazionale in materia di guerra.

Il Parlamento estone discuterà oggi una mozione per dichiarare la Russia "stato terrorista". La mozione condanna fermamente le azioni militari della Federazione russa contro l'Ucraina e le annesioni illegalmente effettuate. "L'Estonia", si legge nella mozione, "non riconoscerà mai" la violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina quale risultato di una "vergognosa aggressione" e di "referendum farsa".