"Ponte di Crimea come Titanic", Poste Kiev annuncia francobollo

L'Ucraina emetterà nuovi francobolli per commemorare l'esplosione del ponte in Crimea. Lo ha annunciato su twitter l'amministratore delegato delle Poste ucraine Igor Smelyansky, come riporta Cnn. "Non vi auguro una buona giornata, perché è già meravigliosa. Il ponte di Kerch è finito", ha annunciato mostrando il francobollo caratterizzato da due figure che ricordano le star di Hollywood Leonardo DiCaprio e Kate Winslet nella loro iconica posa del film "Titanic" e alle spalle il fumo di un'esplosione.