Front National compie 50 anni.Le Pen, 'pronti a governare'

(ANSA) - PARIGI, 04 OTT - Cinquanta anni sotto il segno dei Le Pen: mentre l'Italia vede il trionfo di Giorgia Meloni nelle elezioni legislative del 25 settembre, in Francia Marine Le Pen si appresta a festeggiare i cinquanta anni dalla creazione del Front National (Fn), il partito di estrema destra poi divenuto Rassemblement National (Rn). Come in Italia, anche Marine Le Pen ha voluto mantenere la fiamma tricolore nel simbolo del partito nazionalista fondato dal padre Jean-Marie Le Pen, un logo copiato da quello del Movimento Sociale Italiano (Msi), fatta eccezione per i colori: con il blu del tricolore transalpino al posto del verde italiano.

Da minuscola fazione di estrema destra, l'ex Fn è divenuto oggi il primo partito di opposizione in Francia, con oltre il 40% alle elezioni presidenziali di aprile scorso vinte da Emmanuel Macron. E ora Marine Le Pen, che ha esultato per l'esito delle elezioni italiane, si dice più che mai pronta a governare. Dopodomani, al Palais Bourbon - sede dell'Assemblea Nazionale a Parigi - la leader lepenista che sta cercando di portare il partito su posizioni più moderate e 'di governo', incluso sull'Europa, celebrerà il mezzo secolo di esistenza, con un "colloquio" convocato nella Salle Victor Hugo. "L'occasione di tornare sulle vittorie che abbiamo incassato", dice il presidente ad interim, Jordan Bardella.

A 50 anni dalla creazione del Fn da parte di militanti del movimento Ordine Nuovo, la foto degli 89 deputati lepenisti riuniti all'Assemblée intende illustrare il mutamento di un partito convinto che "alla prossima elezione sarà il nostro turno". Tutto il paradosso è che il fondatore del partito, Jean-Marie Le Pen, padre 'scomodo' per le sue posizioni estreme in rotta con la figlia, non sia stato invitato e, anzi, prepara festeggiamenti separati, probabilmente un 'garden party' il 22 ottobre. (ANSA).