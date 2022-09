Esplosione in una scuola a Kabul, '32 morti e 40 feriti'

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Trentadue persone sono morte e oltre 40 sono rimaste ferite in un attentato suicida, seguito da una sparatoria in un un centro educativo a ovest di Kabul: lo ha riferito una fonte del governo afgano ad Al-Jazeera.

L'esplosione è avvenuta all'interno del centro educativo "Kaj" nel quartiere di Dasht al-Barshi, abitato da sciiti, secondo l'Associated Press.

Una fonte della sicurezza afgana ha riferito ad Al-Jazeera l'aggressore ha sparato alla guardia dell'istituto, poi ha preso d'assalto l'aula e fatto detonare la sua cintura esplosiva tra gli studenti.

La maggior parte delle vittime dell'attentato suicida avvenuto in una scuola di Kabul sono ragazze: lo ha detto uno studente rimasto ferito all'Afp.

"Eravamo circa in 600 nell'aula, la maggior parte delle vittime sono ragazze", ha dichiarato dal letto d'ospedale dove viene curato.

Gli studenti, diplomati delle superiori, stavano seguendo un corso di preparazione per gli esami d'accesso all'università presso il centro educativo Kaj.

Lo stesso centro educativo "Kaj", nel quartiere di Dasht al-Barshi, abitato da sciiti, era stato preso di mira nel 2018.

