Accordo di collaborazione tra ANSA e l'agenzia turca Anadolu

Anadolu e ANSA hanno firmato un importante accordo di collaborazione che prevede la disponibilità e lo scambio di contenuti da poter utilizzare sulle rispettive piattaforme informative. Si arricchisce così per gli abbonati e i clienti delle due Agenzie l'offerta di servizi di informazione internazionale: l'accordo si articola infatti nella possibilità per i partner di utilizzare i rispettivi servizi informativi per uso editoriale e di sviluppare offerte commerciali congiunte a supporto della comunicazione di istituzioni e aziende dei rispettivi Paesi.

Serdar Karagoz, Presidente e Direttore Generale di Anadolu, ha dichiarato: "Siamo felici di rafforzare la nostra collaborazione con l'agenzia di stampa internazionale ANSA.

Anadolu e ANSA sono tra le più importanti fonti di notizie al mondo. Lo scambio di notizie e immagini contribuirà alla diffusione obiettiva e affidabile delle informazioni nei nostri Paesi e nel mondo. Credo che Anadolu e ANSA continueranno a sviluppare ulteriormente la loro cooperazione".

L'Amministratore Delegato di ANSA Stefano De Alessandri ha espresso soddisfazione per l'intesa siglata "che costituisce un ulteriore rafforzamento di una partnership attiva già da anni con reciproca soddisfazione: assieme ad Anadolu siamo infatti tra i soci fondatori dell'associazione internazionale EANA - cui ANSA è stata chiamata in questi giorni a far parte del board.

Inoltre questo nuovo accordo, che si aggiunge a quelli già siglati in passato, costituisce un ulteriore importante passo avanti per lo sviluppo di progetti commerciali congiunti nei due Paesi".