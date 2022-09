Kabul,spari in aria per disperdere protesta donne per Mahsa

(ANSA-AFP) - KABUL, 29 SET - Le forze talebane hanno sparato in aria questa mattina per disperdere una manifestazione di donne che sostenevano le proteste scoppiate in Iran dopo la morte della 22enne Mahsa Amini, avvenuta mentre era sotto la custodia della polizia morale. Cantando lo stesso slogan, "Donne, vita, libertà" usato nelle manifestazioni in Iran, circa 25 donne afghane hanno protestato davanti all'ambasciata iraniana a Kabul, prima di essere disperse dalle forze talebane che hanno sparato in aria. Lo ha riferito un corrispondente della France Presse. (ANSA-AFP).