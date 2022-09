Berlino, 'serve una soluzione europea per i disertori russi'

(ANSA) - BERLINO, 23 SET - "Il fatto che molti russi non vogliano partecipare alla guerra è un buon segnale". Adesso bisogna trovare "una soluzione sostenibile" con gli altri partner europei. Lo ha detto il portavoce del cancelliere tedesco, Steffen Hebestreit, in conferenza stampa. "In tutte le richieste di asilo si dovrà verificare che ci sia stata effettivamente una diserzione", ha aggiunto. Bisogna infatti accertare che chi chiederà di essere accolto non si muova in Europa su mandato dello Stato russo, ha spiegato. (ANSA).