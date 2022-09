++ Regina: troppa gente in coda, pausa di almeno 6 ore ++

(ANSA) - LONDRA, 16 SET - Sarà di "almeno 6 ore" la pausa a qualunque ulteriore accesso alla coda di persone in attesa di rendere omaggio a Londra al feretro della regina Elisabetta: pausa già preannunciata stamane dai responsabili governativi britannici dell'organizzazione degli eventi per l'addio alla sovrana.

Lo ha formalizzato in una nota il ministero della Cultura, precisando che la gente in fila ha riempito pure Southwark Park, all'imbocco dell'area predisposta. E che la coda di chi è già in attesa d'entrare a Westminster Hall andrà quindi parzialmente smaltita, prima di poterla riaprire a nuovi arrivi. (ANSA).