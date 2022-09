Virale sul web telefonata Macron-Zelensky ad inizio guerra

Diventa virale sul web la telefonata drammatica della mattina del 24 febbraio scorso, mentre le truppe russe invadevano l'Ucraina, fra il presidente francese, Emmanuel Macron, e quello ucraino, Volodymyr Zelensky.

Le immagini e il drammatico dialogo fra i due leader furono diffusi in un documentario trasmesso dalla tv pubblica francese France Television lo scorso 30 giugno sul canale France 2, in prima serata, per la regia di Guy Lagache. Il titolo del documentario era "Un presidente, l'Europa e la guerra". Di quel documentario, era stato rilanciato sui media nei mesi scorsi - in modo ampio - anche il contenuto dell'ultima drammatica telefonata con il capo del Cremlino, Vladimir Putin, prima dell'invasione.

"Questo significa che hanno inviato forze speciali ovunque, a Kiev", chiede Macron a Zelensky parlando in inglese e con il volto tirato. "Ovunque - risponde il collega ucraino - a Kiev, a Odessa, dalla Bielorussia. Quindi noi combattiamo ovunque sul nostro territorio. Ci sono truppe ovunque. Non potevamo immaginare, non è come nel 2014. E' molto, molto, molto di più".

"E' chiaro, è guerra totale", risponde grave Macron, che qualche ora prima aveva avuto la certezza di quanto stava per accadere proprio dalle parole di Putin.