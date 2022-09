Truss, 'grazie Boris per la Brexit, seguirò la tua strada'

Liz Truss ha rivolto un appassionato omaggio al suo predecessore Boris Johnson, cui da domani subentrerà nella carica di primo ministro britannico dopo essere stata proclamata oggi eletta leader del Partito Conservatore al suo posto.

"Boris - ha detto Truss rivolgendosi dal podio al premier uscente, assente come da prassi alla cerimonia della proclamazione, svoltasi a Westminster, nel Queel Elizabeth Center, dinanzi a una platea di parlamentari e delegati Tory - tu hai portato a compimento la Brexit, hai realizzato la campagna vaccinale contro il Covid, hai distrutto Jeremy Corbyn (allora leader laburista alle elezioni del 2019) e hai affrontato Vladimir Putin" dopo l'invasione russa dell'Ucraina.

"Sei ammirato da Kiev a Carlisle," ha aggiunto citando la capitale ucraina e un città simbolo del nord dell'Inghilterra al confine con la Scozia, prima d'impegnarsi a portarne avanti il programma come indicato nel manifesto elettorale di 3 anni fa.

Parole che l'assemblea, dopo qualche secondo di esitazione, ha accolto con una fragorosa ovazione, dopo aver già rivolto prima dell'annuncio un lungo applauso a BoJo, che oggi trascorre la sua ultima giornata intera da capo del governo nella residenza ufficiale di campagna di Chequers. Applausi non sono mancati anche quando Liz Truss, descritta come "raggiante" alla Bbc, ha reso l'onore delle armi al suo rivale del ballottaggio, Rishi Sunak, sconfitto con una margine netto sebbene inferiore ad alcune previsioni: circa il 57% dei voti espressi dagli iscritti contro circa il 43.