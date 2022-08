Girato nel 1997, mai andato in onda in Russia ma diventato virale: è lo spot di pizza Hut cui prese parte Gorbaciov.

Mikhail Gorbaciov è apparso in una pubblicità televisiva del 1998 di Pizza Hut. È stato girato nel novembre 1997 sulla Piazza Rossa e in un ristorante Pizza Hut altrove a Mosca. È andato in onda a livello internazionale nel gennaio 1998, ma non in Russia. Gorbaciov usò i fondi ricavati dalla pubblicità per finanziare la sua fondazione.