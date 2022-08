Da Mattarella a Macron, il mondo omaggia Gorbaciov

"Con la morte di Mikhail Sergeevič Gorbaciov scompare una figura che ha profondamente segnato la storia europea e gli equilibri mondiali nell'ultimo scorcio del ventesimo secolo". Lo dichiara il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aggiungendo che "il debito nei suoi confronti è grande, soprattutto da parte degli europei".

"Mikhail Gorbaciov ha segnato la storia recente della Russia, dell'Europa, del mondo. Dopo una vita nel Partito Comunista, ha posto fine con coraggio e determinazione all'esperienza dell'Unione Sovietica e cercato di costruire una nuova stagione di trasparenza, diritti, libertà. Il suo desiderio di pace, la sua opposizione a una visione imperialista della Russia gli sono valsi il Premio Nobel. Sono messaggi quanto mai attuali davanti alla tragedia dell'invasione dell'Ucraina". Lo dichiara il premier Mario Draghi.

Boris Johnson ha reso omaggio a Mikhail Gorbaciov mettendone in contrasto la figura con quella dell'attuale presidente russo Vladimir Putin sullo sfondo della guerra in Ucraina. "Sono rattristato - ha scritto il premier Tory uscente britannico via Twitter - di apprendere della morte di Gorbaciov. Ho sempre ammirato il coraggio e l'integrità con cui egli portò la Guerra Fredda a una conclusione pacifica. In un tempo segnato dall'aggressione di Putin all'Ucraina, il suo impegno senza risparmio per aprire la società sovietica resta un esempio per tutti noi".

Il presidente francese Emmanuel Macron ha reso omaggio all'ultimo leader sovietico Mikhail Gorbaciov, morto ieri all'età di 91 anni, ringraziandolo per "il suo impegno per la pace in Europa". Macron ha salutato con un post su Twitter la memoria di "un uomo di pace le cui scelte hanno aperto un percorso di libertà ai russi. Il suo impegno per la pace in Europa ha cambiato la nostra storia comune", ha detto il presidente francese.

L'omaggio su Twitter dei leader a Mikhail Gorbaciov

"Un uomo di Stato unico che ha cambiato il corso della storia" (Antonio Guterres, segretario generale dell'Onu)

"Io spero che lo Stato russo tributi l'onore che spetta all'ex capo di Stato e di governo", ha aggiunto il cancelliere tedesco mentre secondo Interfax Mosca non ha in programma funerali di Stato. (Olaf Scholz)

"Le storiche riforme di Mikhail Gorbaciov hanno portato alla dissoluzione dell'Unione Sovietica, hanno contribuito a porre fine alla Guerra Fredda e hanno aperto la possibilità di una partnership tra Russia e NATO. La sua visione di un mondo migliore rimane un esempio". (Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato).

Il ministero degli Esteri cinese ha espresso condoglio alla famiglia. Il portavoce Zhao Lijian ha affermato che Gorbaciov "ha dato un contributo positivo alla normalizzazione delle relazioni tra la Cina e l'ex Unione Sovietica".

"Un politico e uno statista che ha avuto una influenza importante sulla Storia del mondo". (Vladimir Putin)

Gorbaciov ha saputo "lasciare il potere in modo pacifico" (Aleksej Navalny)