Macron in Algeria per rilanciare i legami bilaterali

- Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato in Algeria per una visita ufficiale di tre giorni, con l'obiettivo di "ricostruire" un rapporto bilaterale contraddistinto da forti contrasti politici legati al passato coloniale.

L'aereo del Capo dello Stato, accompagnato da una delegazione di oltre 90 persone, è atterrato intorno alle 15.30 ora locale.

Ad accoglierlo il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune.

L'Algeria ha festeggiato quest'anno i 60 anni dell'Indipendenza dalla Francia.

I due capi di Stato visiteranno un monumento ai martiri della guerra per l'indipendenza del Paese, che pose fine a più di 130 anni di dominio coloniale francese nel 1962. Da allora le relazioni franco-algerine sono state teatro di ripetute crisi.

Il leader francese, alla sua seconda visita in Algeria da quando è stato eletto presidente nel 2017, "ha scelto di dirigere questa visita verso il futuro, (concentrandosi su) start-up, innovazione, giovani, nuovi settori", ha affermato l'Eliseo.

I media algerini, da parte loro, hanno affermato che la visita di Macron ha mostrato il desiderio di entrambi i paesi di costruire relazioni su "una nuova visione basata sulla parità di trattamento e sull'equilibrio degli interessi". Una missione che riflette anche "il riconoscimento del ruolo centrale dell'Algeria nella regione" e il "ritorno del Paese sulla scena internazionale".