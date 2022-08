Gb, bombe russe su Kharkiv per limitare controffensive ucraine

Le truppe russe, bombardando costantemente Kharkiv, stanno cercando di limitare le azioni delle forze ucraine in modo che non possano lanciare contrattacchi in altre direzioni. Lo riporta Ukrinform citando l'ultimo aggiornamento di intelligence pubblicato su Twitter dal Ministero della Difesa britannico.

Le forze russe tengono sotto pressione il settore di Kharkiv in modo relativamente leggero, ma continuano a condurre incursioni locali e attacchi di sondaggio contro le forze ucraine. Probabilmente stanno cercando di costringere l'Ucraina a mantenere forze significative su questo fronte, per evitare che vengano impiegate come forza di contrattacco altrove", scrive l'intelligence britannica.

E aggiunge che, sebbene la linea del fronte in questo settore si sia mossa poco da maggio, la seconda città ucraina è stata una delle più costantemente bombardate dall'inizio dell'invasione, quando le forze russe probabilmente miravano a raggiungere la periferia entro 24 ore.

"Kharkiv si trova a circa 15 km dalla linea del fronte russo e rimane nel raggio d'azione della maggior parte dei colpi di artiglieria russa. Lanciarazzi multipli e armi ad area generalmente imprecise hanno causato devastazioni in gran parte della città", si legge nel rapporto.