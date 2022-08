Dopo visita Usa 5 navi e 30 aerei Pechino attorno a Taiwan

PECHINO - Il ministero della Difesa di Taiwan, nel giorno dell'annuncio di "una missione di pattugliamento e di combattimento congiunta" da parte delle forze armate cinesi in risposta alla visita a Taipei della delegazione del Congresso Usa, ha rilevato alle 17 locali (11 in Italia) 5 navi da guerra e 30 caccia, con 15 che hanno volato attraverso la linea mediana dello Stretto di Taiwan, l'area cuscinetto non ufficiale che Pechino ha detto di aver cancellato. "Condanniamo l'Esercito popolare di liberazione (di Pechino) per aver messo a repentaglio la pace e la sicurezza della nostra regione con gli annunci di esercitazioni militari", si legge in una nota di Taipei.

La Cina, che considera Taiwan una provincia cinese ribelle da riunificare anche con l'uso della forza, se necessario, ha reso noto di aver condotto nuove esercitazioni militari intorno a Taiwan. L'annuncio segue l'arrivo a sorpresa ieri nell'isola di una delegazione del Congresso Usa, a meno di due settimane dalla visita della speaker della Camera Nancy Pelosi, che aveva già provocato la dura risposta di Pechino. La visita a Taiwan della delegazione del Congresso Usa guidata dal senatore Ed Markey "viola in modo flagrante il principio della 'Unica Cina' e i tre comunicati congiunti sino-americani, nonché la sovranità e l'integrità territoriale della Cina, inviando un segnale sbagliato alle forze separatiste dell'indipendenza di Taiwan ed esponendo del tutto il vero volto degli Stati Uniti come disgregatori e distruttori di pace e stabilità nello Stretto di Taiwan". Lo afferma in una nota il portavoce del ministero della Difesa cinese Wu Qian, per il quale Taiwan è "della Cina e non è consentita alcuna interferenza straniera". L'esercito cinese definisce le manovre un "deterrente".