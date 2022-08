Il satellite iraniano Khayyam lanciato dalla Russia

Il satellite dell'Iran Khayyam è stato lanciato dalla Russia dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan gestito da Mosca, lo riferisce l'agenzia spaziale russa Roscomos. "Il razzo vettore Soyuz 2.1b con il satellite iraniano e 16 piccole navicelle spaziali è stato lanciato da Baikonur", riporta la Tass. La scorsa settimana funzionari dell'intelligence occidentale anonimi hanno affermato che la Russia "pianifica di utilizzare il satellite per migliorare la sua sorveglianza sugli obiettivi militari in Ucraina". Ma l'Agenzia spaziale iraniana ha dichiarato che la repubblica islamica controllerà il satellite "dal primo giorno".

Il ministro iraniano per le Comunicazioni e l'Informatica Issa Zarepour si è recato in Kazakhstan in occasione del lancio del satellite affermando, come riporta Irna, che "l'Agenzia spaziale iraniana continuerà la sua cooperazione a livello scientifico e informatico con Paesi che sono pionieri dell'Industria spaziale". Secondo la Repubblica islamica, il satellite "punta a migliorare la produttività a livello agricolo, monitorare le risorse idriche e la gestione dei disastri naturali".