Stoltenberg sente il premier del Kosovo, 'Mantenere calma e dialogo'

Telefonata tra il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg e il primo ministro del Kosovo Albin Kurti. "Ho sentito Kurti sulle recenti tensioni in Kosovo e sulla continua importanza della nostra missione Kfor. Tutte le parti devono mantenere la calma, evitare azioni unilaterali e sostenere il dialogo mediato dall'Ue. Resto in stretto contatto con Pristina e Belgrado", scrive in un tweet Stoltenberg.