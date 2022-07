Ucraina, mercenari della Wagner in prima linea nel Donbass

Sul fronte orientale del Donbass, in Ucraina, i mercenari del Gruppo Wagner (Pmc), considerato alle dipendenze del Cremlino, stanno assumendo posizioni di combattimento in prima linea, supplendo alle ingenti perdite e alle carenze di personale dell'esercito di Mosca: è quanto si legge nell'ultimo rapporto dell'intelligence britannica pubblicato sul Guardian.

Finora i contractor del gruppo Wagner dal 2015 non avevano mai assunto ufficialmente ruoli di combattimento sul campo, relegati a incarichi secondari. Finora inoltre il Cremlino ha negato qualsiasi rapporto diretto fra l'esercito privato Pmc e lo stato russo, ricorda il rapporto, ma questa nuova constatazione rischia di smentirlo.