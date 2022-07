Papa in Canada, chiude il viaggio con tappa nell'estremo Nord

Oggi papa Francesco conclude il suo viaggio apostolico in Canada, iniziato domenica scorsa, facendo tappa nell'estremo Nord del Paese, a Iqaluit, capitale del Territorio di Nunavut, a ridosso del Circolo polare artico, prima del rientro a Roma.

Il programma della giornata prevede dapprima a Quebec, alle 9.00 locali (le 15.00 italiane), che il Papa incontri privatamente i membri della Compagnia di Gesù presso l'Arcivescovado, dove alle 10.45 (le 16.45 italiane) incontrerà anche una delegazione di indigeni presenti nella provincia francofona.

Francesco partirà quindi per Iqaluit, dove arriverà alle 15.50 locali (le 21.50 in Italia), incontrando nella scuola elementare, in privato, alcuni alunni delle ex scuole residenziali per gli indigeni, e subito dopo i giovani e gli anziani nell'adiacente piazzale.

Dopo la cerimonia di congedo all'aeroporto di Iqaluit, il Pontefice ripartirà quindi per Roma alle 18.45 locali (le 00.45 italiane), con arrivo previsto a Fiumicino alle 7.50 di domani.