Nuova partnership tra ANSA e AZERTAC, l'agenzia dell'Azerbaigian

AZERTAC e ANSA hanno firmato in collegamento digitale un nuovo importante accordo di collaborazione alla presenza dell'Ambasciatore italiano in Azerbaigian Claudio Taffuri presso la sede di Azertac, e dell'Ambasciatore dell'Azerbaigian in Italia Mammad Ahmadzada presso la sede ANSA.

Si arricchisce in questo modo per gli abbonati e i clienti delle due Agenzie l'offerta di servizi di informazione internazionale: l'accordo si articola infatti nella possibilità per i partner di utilizzare i rispettivi servizi informativi per uso editoriale e di sviluppare offerte commerciali congiunte a supporto della comunicazione di istituzioni e aziende dei rispettivi Paesi.

Secondo l'Ambasciatore italiano in Azerbaigian Claudio Taffuri, "in un mondo 4.0 la velocità delle informazioni è naturalmente importante, tuttavia la qualità e l'attendibilità delle fonti rimane elemento centrale. Per questa ragione merita, oggi più che nel passato, preservare e sostenere il ruolo chiave svolto con professionalità dalle Agenzie di stampa. L'accordo sottoscritto da ANSA e AZERTAC va esattamente in questo senso e sono certo che da questa collaborazione nasceranno efficaci sinergie capaci di ampliare il campo di osservazione sulle vicende che si sviluppano sia in un'area del mondo di nostro strategico interesse, che in un Paese come l'Italia al quale l'Azerbaigian guarda con crescente attenzione".

"I rapporti tra Azerbaigian e Italia - ha dichiarato l'Ambasciatore azero Mammad Ahmadzada - hanno vissuto una costante crescita e hanno raggiunto il livello di partenariato strategico multidimensionale. Sullo sfondo di questa eccellente collaborazione, la firma del nuovo accordo del 19 luglio tra AZERTAC e ANSA risponde ad un'attuale esigenza di compiere un salto di qualità nelle relazioni tra le nostre due principali Agenzie di stampa, e anche di permettere ai lettori dei nostri Paesi di ricevere informazioni affidabili sulle nostre realtà".

"Le agenzie AZERTAC e ANSA - ha affermato da parte sua Aslan Aslanov, presidente di AZERTAC - stanno dimostrando ancora una volta di essere fedeli alla loro storica partnership e di essere interessate a portare questa cooperazione a un nuovo livello.

Negli ultimi anni abbiamo collaborato con successo sia a livello bilaterale che nell'ambito delle organizzazioni internazionali di cui siamo membri. Sono certo che il rinnovato accordo darà impulso alla nostra partnership nello scambio di informazioni e video, garantirà la circolazione di notizie sui nostri Paesi da fonti originali e affidabili e rafforzerà ulteriormente la fiducia reciproca".

L'Amministratore Delegato di ANSA Stefano De Alessandri ha espresso soddisfazione per la conferma di una collaborazione già da tempo avviata: "La nuova partnership siglata con AZERTAC rafforza ulteriormente i rapporti tra le due Agenzie che collaborano da anni nell'ambito dell'EANA (European Alliance of News Agencies) e che già nel 2005 avevano siglato un accordo.

L'intesa siglata ieri costituisce un importante nuovo punto di partenza per lo sviluppo di progetti commerciali congiunti, mentre costituisce allo stesso tempo la garanzia di poter disporre in Italia di un'informazione completa e articolata dall'Azerbaigian e viceversa".