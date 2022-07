Medvedev, 'via Johnson e Draghi, chi sarà il prossimo?'

Post sarcastico su Telegram di Dmitri Medvedev, ex presidente russo e attuale vice presidente del Consiglio di Sicurezza di Mosca. Il falco russo ha postato le foto in successione di Boris Johnson e Mario Draghi, poi una figura in nero con il punto interrogativo che sta a significare 'chi sarà il prossimo?'. Già nei giorni scorsi Medvedev si era fatto sentire dopo le dimissioni del premier britannico scrivendo, sempre su Telegram, "i migliori amici dell'Ucraina se ne vanno. La Vittoria è in pericolo! Il primo è andato...".

"Mi piange il cuore vedere che dall'altra parte del mondo, a Mosca che è un'autocrazia, Medvedev festeggia perché una della più potenti democrazie del mondo, l'Italia, è stata indebolita". Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Ipf Luigi di Maio al Tg1.