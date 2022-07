Aborto: il dipartimento di Giustizia statunitense annuncia una task-force

Il dipartimento di Giustizia americano ha annunciato la creazione di una task-force per tutelare il diritto delle donne all'aborto. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota, precisando che la squadra sta lavorando già da mesi in previsione della decisione della Corte suprema che a fine giugno ha ribaltato la sentenza del 1973 'Roe v. Wade'. La task-force sarà guidata dalla viceprocuratrice generale Vanita Gupta e si occuperà di vigilare su governi e leggi locali che minacciano diritti donne.

Un tribunale di Baton Rouge, in Louisiana, ha bloccato di nuovo la legge che avrebbe innescato il divieto all'aborto nello Stato americano del sud. La settimana scorsa un altro giudice aveva sbloccato la legge sostenendo che la causa doveva essere discussa dal tribunale di Baton Rouge. Adesso il nuovo fermo, che consente alle cliniche

che praticano l'aborto di poter operare in Louisiana. Una nuova udienza è stata fissata per il 18 luglio.