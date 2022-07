Onu: "22 migranti del Mali morti in naufragio a largo Libia"

Le Nazioni Unite a Ginevra hanno reso noto che 22 migranti del Mali sono morti in un naufragio al largo delle coste libiche. L'Onu cita 61 sopravvissuti, che parlano di persone annegate e altre morte di disidratazione. Il gommone è rimasto in balia delle onde per 9 giorni. I sopravvissuti sono stati soccorsi dalla Guardia costiera libica.

Alla Ocean Viking, intanto, è stato assegnato il porto di Pozzallo. La nave umanitaria di Sos Méditerranée arriverà domattina al porto con i 306 migranti che sono a bordo da 11 giorni. La nave aveva lanciato un appello urgente per "un porto sicuro".

Dal 24 giugno la nave noleggiata dalla ong ha effettuato otto operazioni di soccorso al largo della Libia. Tra i migranti ci sono anche 53 donne, quattro delle quali incinte, e 87 minori non accompagnati.