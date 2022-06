L'Onu chiede un'inchiesta imparziale sui massacri in Etiopia

(ANSA-AFP) - GINEVRA, 23 GIU - L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, si è detta "inorridita" per il massacro di molti civili nell'Etiopia occidentale, chiedendo alle autorità di svolgere indagini tempestive e imparziali.

Bachelet ha esortato le autorità etiopi "a svolgere indagini tempestive, imparziali e approfondite sugli attacchi che hanno portato alla morte di centinaia di persone" nell'Etiopia occidentale lo scorso fine settimana. (ANSA-AFP).