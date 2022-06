Usa: sì Camera a stretta armi, ma nessuna chance in Senato

(ANSA) - NEW YORK, 09 GIU - Via libera della Camera americana a maggioranza democratica al 'Protecting Our Kids Acts', un ampio pacchetto di misure sulle armi da fuoco che prevede significative restrizioni. L'approvazione è arrivata con 223 voti a favore e 204 contrari. La misura - che include fra l'altro l'aumento dell'età per l'acquisto di armi semiautomatiche - non ha alcuna chance di essere approvata dal Senato, dove i democratici non hanno i voti sufficienti. (ANSA).